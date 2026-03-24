スカートひらり首位発進！安藤百香は大会スポンサーウエア着用で初V狙う【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞大会スポンサーの丸山木材ホールディングスが展開するKISS ON THE GREENのウエアを着て臨んだ安藤百香が「66」をマーク、６アンダーで単独首位に立った。後続に２打差をつけるロケットスタートとなったが「チャンスを外したところもあったのでもっと行けたと思います」。最終日もビッグスコアで逃げ切りを図る。
かわいいです！meet treeのウエアをまとったネクストヒロイン
今大会でウエアの提供を受けている安藤は「4日分ぐらいコーディネートして送っていただいたんですけど、自分ではスカートを選ぶことがほとんどないんで恥ずかしいんですよ」と苦笑い。最終日もやはりスカートで、上下とも白の爽やかなウエアを着用予定だという。 初日は課題のパッティングが好調だった。「前半も、後半も7メートルぐらいのパットが1つずつ入りました。まあ、2メートルぐらいを2つ外してるんですけどね。それでも、自分としては入った方です（笑）」。 オフには男子の賞金王・金子駆大らをサポートする名古屋のゴルフプレーヤーズスタジオで指導を受け、アドレスからパッティングを見直した。「恥ずかしいぐらいハンドダウンだったんで、そこから変えました。今はもう違和感もありません」。最終日もこのパッティングが続けられれば、初優勝も見えてくる。 「明日はもっと攻めていけるように、あまり他の人のスコアは気にせず、自分らしいプレーができればと思います」。愛知県出身で、現在は岐阜県内のゴルフ場を拠点に活動するご当地選手。そんな安藤が大会スポンサーのウエアを着て優勝となれば、多くの人を喜ばせる最高のストーリーになる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクストヒロイン第2戦初日リーダーボード
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