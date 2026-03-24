49歳・元阪神赤星氏の妻、徳原恵梨が妊娠発表「すでに安定期に」 2022年4月に結婚発表
タレントの徳原恵梨（38）が24日、自身のインスタグラムで妊娠を発表した。夫は阪神タイガースの元外野手で野球評論家の赤星憲広氏（49）。
【写真】ふんわりワンピースで…安産祈願の様子を公開した徳原恵梨
徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました」と報告。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と伝えた。
その上でレギュラー出演している『原田伸郎のめざせパーゴルフIII』の4月放送分から休演すると伝え、「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
徳原は1988年生まれ、兵庫県出身。赤星は1976年4月10日生まれ、愛知県刈谷市出身。通算381盗塁で、2001年から5年連続でセ・リーグ盗塁王に輝き、阪神タイガースの優勝にも貢献した。2人は2022年4月、結婚を発表した。
【写真】ふんわりワンピースで…安産祈願の様子を公開した徳原恵梨
徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました」と報告。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と伝えた。
その上でレギュラー出演している『原田伸郎のめざせパーゴルフIII』の4月放送分から休演すると伝え、「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
徳原は1988年生まれ、兵庫県出身。赤星は1976年4月10日生まれ、愛知県刈谷市出身。通算381盗塁で、2001年から5年連続でセ・リーグ盗塁王に輝き、阪神タイガースの優勝にも貢献した。2人は2022年4月、結婚を発表した。