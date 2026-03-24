乃木坂46、41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」収録内容発表 梅澤美波の初ソロ曲・「新参者2025」ライブ映像も
【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46が、4月8日にリリースする41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が公開された。
【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿
本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の「41stSGアンダーライブ」本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」が収録されている。
さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録されることとなった。
また、初回盤各形態の付属される映像には「新参者2025」のライブ映像が収録されることが決定。「新参者2025」は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント「新参者」の第2弾。今回「新参者2025」は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、新たな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスを見ることができる。
また、合わせて「新参者」を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む「新参者」を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語ったのか。（modelpress編集部）
【TYPE-A】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・5期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
【TYPE-B】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.タイトル未定
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.タイトル未定 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・5期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
【TYPE-C】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・5期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川粼桜
【TYPE-D】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・5期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
【通常盤】
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-
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【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿
◆乃木坂46、41thシングルの収録内容発表
本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の「41stSGアンダーライブ」本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」が収録されている。
また、初回盤各形態の付属される映像には「新参者2025」のライブ映像が収録されることが決定。「新参者2025」は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント「新参者」の第2弾。今回「新参者2025」は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、新たな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスを見ることができる。
また、合わせて「新参者」を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む「新参者」を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語ったのか。（modelpress編集部）
◆乃木坂46 41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」収録内容
【TYPE-A】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・5期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
【TYPE-B】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.タイトル未定
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.タイトル未定 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・5期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
【TYPE-C】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・5期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川粼桜
【TYPE-D】
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・5期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
【通常盤】
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-
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