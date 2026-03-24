キスマイ千賀健永、誕生日に幼少期ショット公開「長髪似合ってて可愛い」「おめめクリクリすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】Kis-My-Ft2の千賀健永が3月23日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開した。
【写真】35歳STARTOイケメン「おもかげある」長髪の幼少期ショット
23日に35歳の誕生日を迎えた千賀は「＃家族がしゃぶしゃぶ持ってきた」と家族とともに誕生日を過ごしたことを報告。バルーンなどで飾り付けられた部屋での自身の誕生日ショットなどとともに、ふわっとした長髪で腰に手を当てたポーズの幼少期の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。また「おめめクリクリすぎる」「小さい頃からイケメン」「ポーズも決まってる」「おもかげある」「長髪似合ってて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳STARTOイケメン「おもかげある」長髪の幼少期ショット
◆千賀健永、幼少期公開
23日に35歳の誕生日を迎えた千賀は「＃家族がしゃぶしゃぶ持ってきた」と家族とともに誕生日を過ごしたことを報告。バルーンなどで飾り付けられた部屋での自身の誕生日ショットなどとともに、ふわっとした長髪で腰に手を当てたポーズの幼少期の写真を公開した。
◆千賀健永の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。また「おめめクリクリすぎる」「小さい頃からイケメン」「ポーズも決まってる」「おもかげある」「長髪似合ってて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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