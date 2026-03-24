松重豊（63＝写真）の主演映画「劇映画 孤独のグルメ」のBlu-ray＆DVDが3月25日にリリースされる。そして4月3日深夜24時12分には、テレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」の新シーズンがスタート。前作のseason10から約3年半ぶりで、この春は“井之頭五郎”祭りになりそうだ。

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《昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します》――新シーズンのスタートにあたって、松重はもはや恒例となった“アンチコメント”を発表。ファンはもちろん続投宣言に大喜びしているが、業界内では《諸事情》をめぐって斜めから見る向きもある。

「シンプルに考えたらBlu-ray＆DVDの宣伝もあって、ということなんでしょうが」と、スポーツ紙芸能デスクがこう続ける。

「松重さんが監督、脚本、主演の3役を務めた劇場版は興行収入10億円を超えるヒット。テレ東サイドとしては二匹目のドジョ二を狙いたいところです。松重さんも監督業には意欲を持っているので、もしかしたら映画の第2弾に加えて、『孤独のグルメ』以外の作品を撮らせてもらえる“約束”を交わしているのかもしれません」

ドラマシリーズが始まったのは2012年。当時アラフィフだった松重も、すでに63歳だ。

「松重さんはその間に、健康のために好きだったお酒もほぼやめていますし、ドラマの中で食べる量も、いろいろ工夫して減らしているそうです。もともと小食であることも全国紙のインタビューで明かしている。『孤独のグルメ』で撮影の前の晩から食事を制限し、朝食を抜いて空腹で臨むというのは、還暦を過ぎた松重さんにとっては、さすがにきついはずです」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

諸事情で続投というのは松重の照れ隠し、一流のジョーク……素直にそう受け取れない、というわけだ。

「松重さんは『孤独のグルメ』の撮影で訪れて気に入った店には、奥さんと一緒に再訪するなど、夫婦仲は良好。ラジオ局に勤めている長男とも仲がいい。最近は音楽の好みで意気投合した“ソウルメイト”の星野源さんとNHKの番組で共演していましたが、今の基本は家族優先で、仕事をかなり選んで絞っているのは間違いない。それでも諸事情で続投となると、『かなりの事情があるのでは』なんてうがった見方もしちゃいますよね」（キー局ディレクター）

「孤独のグルメ」はお隣の韓国でも人気。松重は、大ファンという韓国の歌手ソン・シギョン（46）とNetflixで昨年から配信中のグルメ番組で共演している。なかなかやめさせてもらえないのだろうが、新作のseason11でいよいよ本当に《退場》か、それとも……。

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