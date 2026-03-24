プロボクシングのＷＢＯ世界フェザー級４位中野幹士（３０）＝帝拳＝が、５月６日に東京・後楽園ホールでＩＢＦ世界同級４位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝と対戦することが２４日、発表された。

“鉄の拳”中野は昨年１１月２４日、ＩＢＦ同級挑戦者決定戦で同級３位ライース・アリーム（米国）に判定負けし、２０１８年１０月のプロデビュー以来の連勝が１４（１３ＫＯ）でストップ。今回が６か月ぶりの再起戦となる。

勝てば世界挑戦へ大きく前進する世界上位ランカーとの対戦が決まった中野は、所属ジムのホームページを通じて「前回の敗戦はもちろんショックでしたが敗因は正直に行き過ぎてしまったこと、そして途中に迷いを出してしまったことです。駄目だったポイントは自分も粟生トレーナーも分かっているつもりです。少しでも良くなってリングに上がるつもりですし、相手の動き、出方に合わせながら自分のボクシングが出来るように練習しているところです」とコメント。現在は主に同門で４月４日に試合を控えた元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者尾川堅一（３８）とスパーリングを行っており「自分の中で手応えは感じています」としており、ファンへ向け「５月病もなくなるようなスカっとした試合を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。

対戦相手のドラミニは、亀田和毅と２度対戦。２３年１０月は２―１の判定勝ち、２４年８月のＩＢＦフェザー級挑戦者決定戦では１―２の判定で敗れている。戦績は２１勝（１２ＫＯ）３敗。

またセミファイナルでは、ＷＢＯアジア・パシフィック同級王者の藤田健児（３２）＝帝拳＝が同級９位・武藤涼太（２１）＝松田＝との５度目防衛戦に臨む。

藤田は所属ジムのホームページを通じ「ＷＢＯランキングで１位になりましたがプレッシャーは正直あります。でもまず勝たなければ先は無いので気負い過ぎることなく戦って、藤田も世界へと思ってもらえるような試合にしたいと思います。相手選手の国籍は関係ありませんが日本人選手とはデビュー戦以来２度目ですし思うところもあります。これからという若い選手を相手にしっかりと勝って世代交代はまだ無理というところを見せたいと思います」と意気込みを語った。

戦績は藤田が１０戦全勝（５ＫＯ）、武藤が９勝（５ＫＯ）１敗１分け。

また、昨年１２月に２回ＴＫＯ勝利デビューを果たした浅井陸（２２）＝帝拳＝は、プロ２戦目で梶谷有樹（２７）＝八王子中屋＝と対戦する。梶谷の戦績は６勝（５ＫＯ）５敗。浅井は所属ジムのホームページで「前回、良い勝ち方が出来ませんでしたが色々と反省点を考えて修正しています。５月６日は成長した姿を後楽園ホールで見て頂きたいです。しっかり盛り上がる試合をしたいと思いますので応援宜しくお願いします！」とコメントした。