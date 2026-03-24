ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「育児つらいし寝れない…」夫「一時期だけだから余裕持ちなよ」ひ… 妻「育児つらいし寝れない…」夫「一時期だけだから余裕持ちなよ」ひとり優雅に過ごす夫との絶望の日々は続けられる？ 妻「育児つらいし寝れない…」夫「一時期だけだから余裕持ちなよ」ひとり優雅に過ごす夫との絶望の日々は続けられる？ 2026年3月24日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 自分のことばっかりな旦那さん。息子に興味ないんですかね…？ことあとも「オムツ替えをしても成長できない」「俺のやることじゃない」「そんなことより大事なことがある」などと言って育児を拒否。挙句の果てに、ひとりで育児を頑張っている奥さんに資格取得を要求。いや…どこにそんな余裕があると!?【まんが】拓実の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】拓実の場合 1年後の再会で思わぬ展開…元夫の起業仲間が妻に持ちかけた提案とは【うちの夫は自称起業家！ Vol.73】 財産分与と子どものことで限界…同期に離婚相談した結果 思わぬ反応【離婚後同居 Vol.58】