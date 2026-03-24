自分のことばっかりな旦那さん。息子に興味ないんですかね…？

ことあとも「オムツ替えをしても成長できない」「俺のやることじゃない」「そんなことより大事なことがある」などと言って育児を拒否。

挙句の果てに、ひとりで育児を頑張っている奥さんに資格取得を要求。

いや…どこにそんな余裕があると!?

【まんが】拓実の場合

(ウーマンエキサイト編集部)