去年秋にCDデビューを果たした女性が、今月、その曲を大勢の前で初披露しました。



来月からは短大生。



秋田民謡の魅力を発信し続ける女性の姿を追いました。



高校の卒業式から2週間。



県の内外の民謡大会で活躍する、秋田市の川井ふたばさん。



この日、特別なステージに臨もうとしていました。



去年11月、川井さんは、あるアーティストのプロデュースでCDをリリースしました。





日本を代表する津軽三味線アーティスト・吉田兄弟。兄・良一郎さんは和楽器だけの別ユニットを組むなど、新たな音楽づくりにも力を入れています。全国各地から4人が選ばれ、ユニットを結成。「みんよぅユリism」のデビュー曲は、日本民謡を洋楽風にアレンジしたものでした。川井さんが歌うのは「秋田音頭」。CD発売後、大勢の前で歌うのはこの日が初めてです。耳が肥えた秋田のお客さんに、受け入れてもらえるのか。この日行われたあきた民謡フェスには、約600人が集まりました。琴や三味線などからなる、日本古来の和楽器ユニット「WASABI」が秋田初登場。秋田民謡の大御所も会場を盛り上げます。ソロでは一番若い川井さん。後に続きます。終演後、足早に向かったのは、CDの販売コーナーです。川井さんは来月から県内の短大に進学し、引き続き秋田民謡の魅力を発信します。そして、この日告げられた2枚目のCDの構想。また新たな目標がうまれました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢川井さんはもうすぐ新生活が始まりますが、変わらずに秋田民謡を唄い続けます。若い世代など秋田民謡の魅力をこれまで知らなかった人にも届けてほしいと思います。