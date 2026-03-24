【丸亀製麺】ちくわ天・かしわ天・いなり、1個買うと無料で1個もらえる！超お得企画は3月25日から3日間限定。

丸亀製麺は、2026年3月25日から27日までの3日間限定で、対象の天ぷら・いなりを1個購入するともう1個もらえるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。

1個の価格で2個食べられる

対象商品を1個購入すると、その場で同一商品を1個もらえます。希望する人は、自身で対象商品を取ればOK。

対象商品はかしわ天、ちくわ天、いなりの3種です。

●ちくわ天

ほどよい弾力のしなやかな食感。噛めば噛むほど魚の旨みを楽しむことができます。様々なうどんに合う、シンプルな味わいです。

価格は1個170円、期間中は2個でも170円。

●かしわ天

鶏のむね肉を特製だれに漬け込み、固くなりすぎないよう絶妙な温度と時間で揚げた「かしわ天」。そのまま食べたり、うどんと合わせて食べたりするのはもちろん、卓上のだしソースをかけるのもおすすめです。

価格は1個220円、期間中は2個でも220円。

●いなり

丸亀製麺の「いなり」は、酢飯からお店で手づくりされています。じゅわっと甘みの広がるきつね揚げでごま入りの酢飯を包み、ひとつひとつふっくらとした仕上がりに。

価格は1個160円、期間中は2個でも160円。

なお、うどん札やアプリクーポンとの併用は可能ですが、丸亀製麺アプリの初回ダウンロードでもらえる「かしわ天無料クーポン」との併用はできません。また、うどんを購入しない場合はうどん札の受け取りができません。

店内飲食限定のキャンペーンのため、お持ち帰りは対象外です。

混雑状況によっては一時的に欠品する場合があります。また、各店の食材がなくなり次第順次終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部