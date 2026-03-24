全国で相次ぐクマ被害を受け、国は従来の「保護」から「個体数管理」の考え方を取り入れたガイドラインの改定に着手しています。



国の検討会に委員として出席した県のクマ専門職員は、人口減少を根本要因ととらえた部局横断的な総合対策とあわせ複雑な事務作業の改善も求めました。



対策が急務となっているクマ問題。



国は各都道府県の管理計画作成の手引きとなる、ガイドラインを改定するための検討会を開きました。





新たなガイドラインでは、従来の保護中心から被害を防ぐために「個体数管理」の考え方を取り入れています。県自然保護課の職員で検討会の委員を務める近藤麻実さんは、24日の会合で「クマ出没の根本原因は人口減少であり担当部署のみでの解決は困難。クマ対策を都市計画や地域維持の一環としてとらえ、各省庁の連携それに各自治体も、部局を横断した総合的な対策ができるよう国に後押しをしてほしい」と要望しました。また交付金制度については「複数ある交付金メニューの計算が複雑で現場である県や市町村の事務負担が大きい」と指摘し、改善を求めました。一方県は、23日に公表した来月1日付けの人事異動で、生活環境部にクマの被害対策を統括する統括監を新たに置くことを明らかにしました。統括監には次長級の職員を充てることにしています。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします