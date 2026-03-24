5月4日にNHK総合で放送される『泉京香は黙らない』に堀田真由、寛一郎、橋本淳が出演することが発表された。

参考：飯豊まりえ、泉京香役が他仕事にも多大な影響？ 3年目の『岸辺露伴は動かない』を終えて

本作は、『岸辺露伴』シリーズの主人公・岸辺露伴の担当編集にして良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初の物語。キャストは、主人公の泉京香役を飯豊まりえ、岸辺露伴役を高橋一生が引き続き演じる。演出・脚本は監督集団「五月」の関友太郎と平瀬謙太朗が担当。原作者・荒木飛呂彦も脚本協力として参加している。

漫画編集・泉京香（飯豊まりえ）は、露伴（高橋一生）との打ち合わせで声を荒らげていた。原因は、最近京香が連載を立ち上げた新人漫画家・西恩ミカ。200万部の大ヒットだと得意気に語る京香に、露伴は「会話は強烈だが、絵やストーリーは平凡でアンバランス。この漫画家、なにかがおかしい」と痛烈に批判したのだ。京香は腹を立ててその場を後にする。

しかし、つい怒ってしまったのは露伴の指摘のせいばかりではなかった。京香自身も、ミカには違和感を覚えていたからだ。打ち合わせはいつも電話で、しかも兄の奏士としか話したことがない。実はミカには会ったことがない。どうやって描いているかも分からない。急に不安に駆られた京香は西恩邸へと赴き、強引に西恩ミカと対面する。しかし、ミカの様子に京香の不安は更に増す。いくら話しかけても何も答えない。代わりに答えてくるのは、ミカの横にピッタリと控える兄の奏士ばかりだった。

新人漫画家・西恩ミカ役を堀田、ミカの双子の兄・奏士役を寛一郎、京香の彼氏・勘助を橋本がそれぞれ演じる。

出演にあたり、ミカ役の堀田は「これまで大切に紡がれてきた世界観の中で新しいキャラクターとして参加できたことは、とても特別な経験であり、幸せでした」と喜びのコメント。奏士役の寛一郎は「原作者の荒木さんの”違和感を美に変える”スタイルが実写にも反映されていて、それは、監督のお二人を中心に、衣装、美術に至るまで、見事に具現化、実体化されてると感じました」と作品のクオリティを絶賛している。

勘助役の橋本は、「一視聴者として楽しんでいた『岸辺露伴』シリーズに出演する機会を頂き、これ以上ない喜びです」と歓喜し、「あわよくば今後のシリーズにも、どこかの草むらからひょっこり登場できないものかと、密かに願っております。この思いが、どうか制作陣の皆様に届きますように」とコメントした。

また、物語につながるカフェでの京香の1シーンを捉えたアザービジュアルも公開された。

コメント●堀田真由（西恩ミカ役）これまで大切に紡がれてきた世界観の中で新しいキャラクターとして参加できたことは、とても特別な経験であり、幸せでした。今作は完全オリジナルですが、シリーズとして積み重ねてこられた温度を大切に守りながら、私なりの解釈で役に新たな命を吹き込ませていただきました。表現について悩んだときも多々ありましたが、監督をはじめとするスタッフの皆さまの作品への愛が背中を押してくださり、日々、西恩ミカというキャラクターを育てることができました。お芝居の掛け合いも、瞬間的に生まれる化学反応や爆発力があり、毎日が刺激的でとても楽しかったです。私が演じるミカは、どんな存在なのでしょうか？ぜひ楽しみにしていてくださいね！

●寛一郎（西恩奏士役）多くの方に愛されてきた『岸辺露伴』シリーズに参加できたことを嬉しく思います。今回の作品はオリジナルストーリーですが、原作者の荒木さんの”違和感を美に変える”スタイルが実写にも反映されていて、それは、監督のお二人を中心に、衣装、美術に至るまで、見事に具現化、実体化されてると感じました。このようなシュルレアリスムの要素が詰まった作品は日本には多くない気がしていて、同時に自分が演じた役も、今まで演じたことのないキャラクターでした。チャレンジングではありましたが、スタッフ、共演者、皆さんの素晴らしい熱量とこだわりを持って撮影をしていたので、僕自身は芝居に専念することができました。オリジナルでクセのある面白いキャラクターになっていると思うので、ぜひお楽しみに。

●橋本淳（勘助役）一視聴者として楽しんでいた『岸辺露伴』シリーズに出演する機会を頂き、これ以上ない喜びです。さらに今作は完全オリジナル作品。荒木飛呂彦先生が脚本協力として参加され、監督集団「五月」のお二人が演出を務められています。私にとっては、盆と正月とG.W.が一度に訪れたような感覚でした。衣装合わせの段階から、各部署の皆様と共に一人の人物を形作っていく時間は、尊く刺激的なものでした。現場では、ただただ感じたままに、その瞬間を楽しみながら演じることができたと思います。泉京香という強烈なキャラクターの隣に並ぶ、これまたある意味で強烈な“勘助”という役を担わせていただけたことを幸せに思っています。あわよくば今後のシリーズにも、どこかの草むらからひょっこり登場できないものかと、密かに願っております。この思いが、どうか制作陣の皆様に届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）