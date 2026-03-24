どうとんぼり神座×『呪術廻戦』“新作”ラーメン・炒飯など登場 4月には「パンダ餃子」も【一覧】
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」と人気TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーション企画の第2弾が、3月25日から実施される。第3弾を含め、コラボメニューやグッズなどが公開されている。
【画像多数】どんとんぼり神座×『呪術廻戦』の新作メニュー＆グッズ！ 「パンダ餃子」も登場
「神座」と『呪術廻戦』のコラボは今年2月25日に始まり、5月20日まで展開。第2弾では、旗艦店となる大阪・御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店で好評の「宿儺の指チャーシュー」に加え「日車寛見のジャッジマンゼリー」と「高羽史彦のダメージ0ジュース」がラインナップされる。
このほか、全店コラボメニューとして、「伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺」や「秤金次の熱を愛する炒飯」が登場。さらに、第3弾メニューでは「乙骨憂太の純愛・白ラーメン」や「パンダ餃子」が提供される。
■旗艦店（御堂筋店、アトレ恵比寿店）のメニュー
・日車寛見のジャッジマンゼリー
販売期間：3月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：600円
※無くなり次第終了
・高羽史彦のダメージ0ジュース
販売期間：3月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：650円
※無くなり次第終了
・宿儺の指チャーシュー
販売期間：2月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：1000円
※1店舗につき1日50本、1人1本までの販売
■この他、第2弾・第3弾メニュー
・伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺
3月25日（水）〜4月22日（水）
販売店舗：全店
価格：1810円〜
・秤金次の熱を愛する炒飯
3月25日（水）〜4月22日（水）
販売店舗：全店
価格：800円〜
・乙骨憂太の純愛・白ラーメン
4月23日（木）〜5月20日（水）
販売店舗：全店
価格：1860円〜
・パンダ餃子
4月23日（木）〜5月20日（水）
販売店舗：全店
価格：500円〜
【画像多数】どんとんぼり神座×『呪術廻戦』の新作メニュー＆グッズ！ 「パンダ餃子」も登場
「神座」と『呪術廻戦』のコラボは今年2月25日に始まり、5月20日まで展開。第2弾では、旗艦店となる大阪・御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店で好評の「宿儺の指チャーシュー」に加え「日車寛見のジャッジマンゼリー」と「高羽史彦のダメージ0ジュース」がラインナップされる。
■旗艦店（御堂筋店、アトレ恵比寿店）のメニュー
・日車寛見のジャッジマンゼリー
販売期間：3月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：600円
※無くなり次第終了
・高羽史彦のダメージ0ジュース
販売期間：3月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：650円
※無くなり次第終了
・宿儺の指チャーシュー
販売期間：2月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
価格：1000円
※1店舗につき1日50本、1人1本までの販売
■この他、第2弾・第3弾メニュー
・伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺
3月25日（水）〜4月22日（水）
販売店舗：全店
価格：1810円〜
・秤金次の熱を愛する炒飯
3月25日（水）〜4月22日（水）
販売店舗：全店
価格：800円〜
・乙骨憂太の純愛・白ラーメン
4月23日（木）〜5月20日（水）
販売店舗：全店
価格：1860円〜
・パンダ餃子
4月23日（木）〜5月20日（水）
販売店舗：全店
価格：500円〜
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