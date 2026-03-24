Saucy Dog、初の単独ドーム公演を地上波放送へ 最大動員の京セラドーム大阪公演
ロックバンド・Saucy Dogが、バンド結成の地である大阪で開催した初の単独ドーム公演『Saucy Dog DOME LIVE 2026 「A NEW DAWN」』の模様が、31日深夜にフジテレビで放送されることが発表された。
【ライブ写真】初のドーム単独公演！Saucy Dogメンバーソロショットなど
同公演は、1月4日に京セラドーム大阪で開催され、ソールドアウトした公演で、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となった。
放送されるのは、フジテレビTWOで『Saucy Dog DOME LIVE 2026 “A NEW DAWN” Special Edition』として放送された番組の編集版となる。
Saucy Dogは、7月21日に東京ガーデンシアターでワンマンライブ『Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING ...」』を開催。9月からは、全国5ヶ所8公演のアリーナツアー『Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋』の開催も発表されている。
【ライブ写真】初のドーム単独公演！Saucy Dogメンバーソロショットなど
同公演は、1月4日に京セラドーム大阪で開催され、ソールドアウトした公演で、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となった。
放送されるのは、フジテレビTWOで『Saucy Dog DOME LIVE 2026 “A NEW DAWN” Special Edition』として放送された番組の編集版となる。
Saucy Dogは、7月21日に東京ガーデンシアターでワンマンライブ『Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING ...」』を開催。9月からは、全国5ヶ所8公演のアリーナツアー『Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋』の開催も発表されている。