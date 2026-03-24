決勝で０−２敗戦。シティのスタンドから飛んだ「アーセナル、退屈だ」。それは単なる挑発だけでなく、本質を突いたものだったのかもしれない【現地発】

決勝で０−２敗戦。シティのスタンドから飛んだ「アーセナル、退屈だ」。それは単なる挑発だけでなく、本質を突いたものだったのかもしれない【現地発】