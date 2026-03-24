今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第122回（2026年3月24日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

秋に咲く桜は不吉の知らせ

庭で勘太と勲がスキップしている。どうやら勘太はヘブン（トミー・バストウ）に似て、英語の覚えも早いし、スキップの才能もあるようだ。勲はトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）に似たのかスキップの才能がやや発展途上。

ヘブンは英語で「勘太、すばらしい！勲、ガンバレ！」とふたりを応援している。

庭には桜の木があって、そこに花が咲いていることにクマ（夏目透羽）が気づいた。

季節は秋。

「返り咲きですたい。不吉の知らせて言いますけん、なんもなかならよかですが」

クマはちょっと心配そうだ。

こんな言い伝えを知っているなら、あのとき（呪いの人形の週）話せばよかったのにと思う視聴者もいるだろう。だが、もう最終週なのだ。何も言わずに見守ろうではないか。

「かわいそうに。これから寒くなるっていうのに」

ヘブンは桜に英語で語りかける。

「ハロー、アエテウレシイ」

桜の花が風に舞い、その向かった先には、トキがいる。

「アエテウレシイ」はトキへの気持ちになる。

ここで「ばけばけ」のタイトルが入って、というドラマチックな演出。

楽しい家族の食卓。『ばけばけ』おなじみのしじみ汁を飲んで、ヘブンは「あー」と嘆息。

トキもフミ（池脇千鶴）も勘太も勲も「あー」。

相変わらず、司之介（岡部たかし）はそれをとがめる。とがめる人が増えてやりがいも増えたことであろう。

ここで、脚本家ふじきみつ彦の「あー」への思いを紹介しよう。

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