【W杯回顧録】第８回大会（1966年）｜北朝鮮の大金星、エウゼビオの4発、そして“疑惑弾”…サッカーの母国イングランドが初優勝を果たした激闘の全貌
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は1966年の第８回大会だ。
――◆――◆――
●第８回大会（1966年）／イングランド開催
優勝：イングランド
準優勝：西ドイツ
【得点王】エウゼビオ（ポルトガル）：９得点
1966年、ついにサッカーの母国でワールドカップが開催された。
イングランドでは1863年にFA（フットボール連盟）が創設され、百周年には代表チームが世界選抜と対戦し、２−１で勝利を収めていた。自国開催のW杯で代表監督の重責を託されたのは、イプスウィッチを３部から１部優勝まで押し上げたアルフ・ラムジーで「イングランドは優勝する」と宣言していた。
７月11日、イングランドは、聖地ウェンブリー・スタジアムでウルグアイとの開幕戦を迎える。だが所属するアルゼンチンのクラブから出場許可が下りず、多くの主力が不在の相手に攻めあぐみスコアレスドロー。フラストレーションを溜めたサポーターからは、痛烈なブーイングを浴びた。
しかし続くメキシコ、フランスとの試合は２−０と堅実な勝利を重ねてグループ１を首位で通過。これで最後までウェンブリーで戦い続けることが確定した。
ただし開幕時点での優勝候補筆頭は、前回まで連覇をしてきたブラジルだった。実際ブルガリアとの初戦では、ペレとガリンシャが揃ってFKを直接決めて２−０と順当な勝利を収めている。
しかし、この試合で厳しいマークを受けたペレが故障。２戦目でペレを欠いたブラジルは、２年前の東京五輪で金メダルを獲得したハンガリーに１−３で敗れてしまう。ペレは準々決勝進出をかけたポルトガル戦で復帰するが、再びファウルで痛めつけられチームも１−３で敗戦。2002年日韓大会のフランスまで、前回覇者のグループリーグ敗退が繰り返されることはなかった。
また、ブラジルと同じく２度の優勝歴を持つイタリアも候補の一角と目されていた。伝統の守備戦術カテナチオを生み出したエレニオ・エレーラがインテルで黄金期を築き、偉大な父バレンティーノの血を引くサンドロ・マッツォーラや、攻撃参加を得意とするSBジャチント・ファケッティらが脚光を浴びていた。
初戦でチリを２−０で下したイタリアは、２戦目でソ連に０−１で敗れた。しかし、残る北朝鮮戦に勝てばベスト８進出が決まる。チームのスタッフからは「サッカーの試合をするというよりは散歩に出かけるようなもの」と軽口も出ていたという。
ところが北朝鮮は、個々が正確な技術を備え優れた組織力を誇るアジアでは傑出したチームだった。試合途中からは予想を覆す北朝鮮の善戦を目の当たりにしたミドルスブラの地元の観客も応援に回り、41分にはパク・ドイクが均衡を破る。その後も１−０のままスコアは動かず、北朝鮮が世紀の大番狂わせを完結させた。
イタリアは、ひっそりとローマの空港に帰国するのだが、待っていたのはチームが乗車するバスを目がけた腐ったトマトや生卵の洗礼だった。
北朝鮮の快進撃は続いた。グディソン・パーク（エバートンのホーム）に舞台を移した準々決勝のポルトガル戦でも、開始１分に先制すると25分までに３点をたたみかける。サイズの不利をスピードで補い、19歳のGKリー・チャンミョンがアクロバティックなセーブを繰り返した。
だが初出場のポルトガルは、ここから「モザンビークの黒豹」の異名を取るストライカー、エウゼビオが真価を見せつけた。27分には２人のDFの間に割って入り１点を返すと、43分にPKを決め、56分には右からの突破で左隅に突き刺しハットトリックを達成。その３分後には自ら２人を置き去りにした後のファウルでPKを獲得。これも左隅に蹴り込み、４ゴールを積み上げひとりで３点差を引っ繰り返してしまう。さらに１点を加えたポルトガルが、５−３と大逆転でベスト４進出を決めた。
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●第８回大会（1966年）／イングランド開催
優勝：イングランド
準優勝：西ドイツ
【得点王】エウゼビオ（ポルトガル）：９得点
イングランドでは1863年にFA（フットボール連盟）が創設され、百周年には代表チームが世界選抜と対戦し、２−１で勝利を収めていた。自国開催のW杯で代表監督の重責を託されたのは、イプスウィッチを３部から１部優勝まで押し上げたアルフ・ラムジーで「イングランドは優勝する」と宣言していた。
７月11日、イングランドは、聖地ウェンブリー・スタジアムでウルグアイとの開幕戦を迎える。だが所属するアルゼンチンのクラブから出場許可が下りず、多くの主力が不在の相手に攻めあぐみスコアレスドロー。フラストレーションを溜めたサポーターからは、痛烈なブーイングを浴びた。
しかし続くメキシコ、フランスとの試合は２−０と堅実な勝利を重ねてグループ１を首位で通過。これで最後までウェンブリーで戦い続けることが確定した。
ただし開幕時点での優勝候補筆頭は、前回まで連覇をしてきたブラジルだった。実際ブルガリアとの初戦では、ペレとガリンシャが揃ってFKを直接決めて２−０と順当な勝利を収めている。
しかし、この試合で厳しいマークを受けたペレが故障。２戦目でペレを欠いたブラジルは、２年前の東京五輪で金メダルを獲得したハンガリーに１−３で敗れてしまう。ペレは準々決勝進出をかけたポルトガル戦で復帰するが、再びファウルで痛めつけられチームも１−３で敗戦。2002年日韓大会のフランスまで、前回覇者のグループリーグ敗退が繰り返されることはなかった。
また、ブラジルと同じく２度の優勝歴を持つイタリアも候補の一角と目されていた。伝統の守備戦術カテナチオを生み出したエレニオ・エレーラがインテルで黄金期を築き、偉大な父バレンティーノの血を引くサンドロ・マッツォーラや、攻撃参加を得意とするSBジャチント・ファケッティらが脚光を浴びていた。
初戦でチリを２−０で下したイタリアは、２戦目でソ連に０−１で敗れた。しかし、残る北朝鮮戦に勝てばベスト８進出が決まる。チームのスタッフからは「サッカーの試合をするというよりは散歩に出かけるようなもの」と軽口も出ていたという。
ところが北朝鮮は、個々が正確な技術を備え優れた組織力を誇るアジアでは傑出したチームだった。試合途中からは予想を覆す北朝鮮の善戦を目の当たりにしたミドルスブラの地元の観客も応援に回り、41分にはパク・ドイクが均衡を破る。その後も１−０のままスコアは動かず、北朝鮮が世紀の大番狂わせを完結させた。
イタリアは、ひっそりとローマの空港に帰国するのだが、待っていたのはチームが乗車するバスを目がけた腐ったトマトや生卵の洗礼だった。
北朝鮮の快進撃は続いた。グディソン・パーク（エバートンのホーム）に舞台を移した準々決勝のポルトガル戦でも、開始１分に先制すると25分までに３点をたたみかける。サイズの不利をスピードで補い、19歳のGKリー・チャンミョンがアクロバティックなセーブを繰り返した。
だが初出場のポルトガルは、ここから「モザンビークの黒豹」の異名を取るストライカー、エウゼビオが真価を見せつけた。27分には２人のDFの間に割って入り１点を返すと、43分にPKを決め、56分には右からの突破で左隅に突き刺しハットトリックを達成。その３分後には自ら２人を置き去りにした後のファウルでPKを獲得。これも左隅に蹴り込み、４ゴールを積み上げひとりで３点差を引っ繰り返してしまう。さらに１点を加えたポルトガルが、５−３と大逆転でベスト４進出を決めた。