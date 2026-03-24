「同僚全員より３つ上のレベル」復活した27歳の日本代表DFを現地絶賛！「大きな戦力アップ」「すぐに長期契約を結べ」
冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは、現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、上田綺世と渡辺剛を擁する宿敵フェイエノールトとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
この伝統の一戦に左SBで先発した冨安は、対峙したアタッカーを封じ込めれば、ビルドアップでも貢献。現地で、そのパフォーマンスを絶賛されている。
オランダメディア『SOCCERNEWS』は「アヤックスのファンは、今後数年間を見据え、できるだけ早く冨安との契約を締結するように求めている」と報道。以下のような、ファンの声を紹介している。
「（前監督の）グリムが冨安を一度も（先発で）起用しなかったという事実は、彼を解雇する理由に値する」
「冨安を見れば、彼がチームメイト全員よりも３つ上のレベルでプレーするにふさわしい選手であることが分かる」
「冨安は左サイドバックとして大きな戦力アップだ。特に守備面でそうだが、インバーテッドバックとして中盤でボール保持時にも貢献できる」
「冨安は素晴らしいサッカー選手だ。今すぐ契約を延長してやれ」
「冨安は今夜契約を延長すべきだ！」
「冨安とすぐに長期契約を結べ」
長い膝の怪我から復活した27歳のDFは、１年９か月ぶりに日本代表にも招集された。この試合で右ハムストリング付近を気にして座り込み、73分に途中交代となったのが気掛かりだが、いずれにしても状態が上がっているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も
この伝統の一戦に左SBで先発した冨安は、対峙したアタッカーを封じ込めれば、ビルドアップでも貢献。現地で、そのパフォーマンスを絶賛されている。
オランダメディア『SOCCERNEWS』は「アヤックスのファンは、今後数年間を見据え、できるだけ早く冨安との契約を締結するように求めている」と報道。以下のような、ファンの声を紹介している。
「（前監督の）グリムが冨安を一度も（先発で）起用しなかったという事実は、彼を解雇する理由に値する」
「冨安を見れば、彼がチームメイト全員よりも３つ上のレベルでプレーするにふさわしい選手であることが分かる」
「冨安は左サイドバックとして大きな戦力アップだ。特に守備面でそうだが、インバーテッドバックとして中盤でボール保持時にも貢献できる」
「冨安は素晴らしいサッカー選手だ。今すぐ契約を延長してやれ」
「冨安は今夜契約を延長すべきだ！」
「冨安とすぐに長期契約を結べ」
長い膝の怪我から復活した27歳のDFは、１年９か月ぶりに日本代表にも招集された。この試合で右ハムストリング付近を気にして座り込み、73分に途中交代となったのが気掛かりだが、いずれにしても状態が上がっているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も