『美的』浜辺美波、長濱ねる、畑 芽育ら豪華12人が25Look春メイク それぞれ印象ガラリな姿
『美的』5月号（小学館）では、創刊25周年を記念して、『美的』と縁のある豪華ゲスト陣×人気ヘア＆メイクアップアーティストによる大特集「春トレンドメイク25Look」を届ける。
【写真】春メイクで印象ガラリな長濱ねる、畑 芽育ら
今回誌面に登場するのは、浜辺美波、畑 芽育、堀田真由、長濱ねる、石井杏奈、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、香音、齊藤なぎさ、宮本茉由、宮崎 優（崎＝たつさき）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森 絵梨佳さん（本誌登場順）の12人。
それぞれのヘア&メイクを手がけるのは、中野明海氏、KUBOKI氏、林 由香里氏、北原 果氏、岡田知子氏、夢月氏、笹本恭平氏、日高 咲氏、長井かおり氏、中山友恵氏、paku☆chan氏、Kanako氏（本誌登場順）。同じく12人の人気ヘア&メイクアップアーティストだ。
見どころは、ゲスト一人ひとりが多幸感たっぷりの“華メイク”と知的でハンサムな“凛メイク”、ガラリと印象の異なる2ルックを披露している点。見開きの左右で、ふたつのムードを見比べられるようになっているほか、メイクのハウツーからアイテムの詳細までたっぷり解説する。
【写真】春メイクで印象ガラリな長濱ねる、畑 芽育ら
今回誌面に登場するのは、浜辺美波、畑 芽育、堀田真由、長濱ねる、石井杏奈、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、香音、齊藤なぎさ、宮本茉由、宮崎 優（崎＝たつさき）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森 絵梨佳さん（本誌登場順）の12人。
見どころは、ゲスト一人ひとりが多幸感たっぷりの“華メイク”と知的でハンサムな“凛メイク”、ガラリと印象の異なる2ルックを披露している点。見開きの左右で、ふたつのムードを見比べられるようになっているほか、メイクのハウツーからアイテムの詳細までたっぷり解説する。