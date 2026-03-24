17歳のシンガーソングライター実来、「まだ選ばれていない僕らへ」MV撮影の舞台裏と見どころを語る

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■「『まだ選ばれていない僕らへ』のMVは歌詞に合わせてだんだん光が変化していく感じが、少しずつ前に進んでる様子を表していて。自分的にとっても好きだなって思ってるポイント」（実来）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が担当MCとして登場。

3月24日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、2月4日に配信リリースした「まだ選ばれていない僕らへ」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、2月4日にリリースされた、実來のデビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

デビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』のMVについて、「すごく寒くて、歌っている時の息がちょっと白くて。そこも注目してもらえたらなと思います」と解説。

さらに「このMVは陽の光を活かした映像です。歌詞に合わせてだんだん光が変化していくことで、少しずつ前に進んでいる様子を表しています。これは私自身とっても好きだなって思っているポイントです」と話すと、「このMVの撮影をしているときに、自分のなかでとても感情が高まる瞬間がありました。無我夢中で歌って、弾いて、叫んでっていう感じが映像にも表現されているんじゃないかなと思います」と感想を述べた実来。

「暗視カメラ撮影も楽しかったですね。自分の特徴のひとつというか、長所でもあるかな？と思っている、“眼力”が存分に発揮されているかなって思います」とMVの見どころを語った。

続いて、「また“魅せる”っていう意味では、ライブもあるのですが」とライブに話題が移ると、「やはりライブでは圧倒的なエネルギーを出して、皆さんを魅了したいなと思っています」と話し、「表情とか表現をいろいろ変えながら、観てくれている人が目を離せないくらい、最高のパフォーマンスをしたいです」とライブへの意気込みを語った実来。

「早くライブをやって、ファンの皆さんの前で実際にこの曲を歌って聴いてもらいたいと思っています。あとMCでは、歌ってる時とは違う実來を見せられるかもしれないので、それも楽しみにライブに来ていただけたら」と、ライブへの期待を煽った。

実来の最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

3月3日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「まだ選ばれていない僕らへ」