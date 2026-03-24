2026年4月17日（金）、『cosme910 イオンモール旭川駅前店』及び『コーセー』の人気ブランドを集めたコスメセレクトショップ『cosmeteria イオンモール旭川駅前店』が、店舗面積約380.5平方メートルへ拡張し、両店舗合わせて14ブランドを新規導入してリニューアルオープンします。

画像：株式会社くどう

『cosme910 イオンモール旭川駅前店』のリニューアル後の空間デザインのコンセプトは“Node of beauty”。旭川の豊かな自然と、都市の心地よい距離感をコンセプトに、空間デザインは“都市の中の森”をイメージして設計されているのだとか。

画像：株式会社くどう

リニューアルに伴い、『PAUL & JOE』『NEAL’S YARD REMEDIES』『Waphyto』など、旭川初導入となるブランドも新たにラインナップ！ さらに、フレグランスコーナーも新たに設置されます。今人気のブランドはもちろん、幅広いラインナップ展開と気軽に試せるフレグランスコーナーで、きっと自分にぴったりの香りが見つかるはず◎

画像：株式会社くどう

さらに、『cosme910』で初となる洗顔バーが完備。気になる商品を試す前や試した後、様々な商品を試す合間で洗顔バーを利用することで、カウンセリングを通したタッチアップだけでなく、これまでにないセルフでの体験も楽しめそうですね！

メンズカテゴリー商品を集めた『メンズウォール』も新たに展開。男性が気兼ねなく美容を楽しめる空間をつくりだし、“美容を楽しむ男性”という新たな価値を届けていきます。

画像：株式会社くどう

『cosmeteria イオンモール旭川駅前店』も、同時に大幅リニューアル。メイクアップテーブルに、タッチアップスペースが新たに誕生します。

詳細情報

cosme910 イオンモール旭川駅前店

cosmeteria イオンモール旭川駅前店

住所：北海道旭川市宮下通7丁目2-5 イオンモール旭川駅前2階

営業時間：10:00～21:00

北海道Likers編集部のひとこと

たくさんのコスメが集まる北海道最大級のショップが誕生します！

4月17日（金）から5月17日（日）の1ヶ月間は、リニューアルオープンを記念して、花びらチャームを中央のシンボルツリーに飾ることで桜を開花させる参加型キャンペーンも実施されます。

ぜひこの機会に、足を運んでみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道最大級※へ拡張、13ブランド新規導入cosme910 イオンモール旭川駅前店cosmeteria イオンモール旭川駅前店4月17日（金）リニューアルオープン - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

