卒業を控える梅澤美波のソロ楽曲も収録！乃木坂46 ニューシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」収録内容公開

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乃木坂46が4月8日にリリースする41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が一部を除いて公開された。

■初回盤には『新参者 2025』のライブ映像を収録

本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。

TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cにはあらたな新曲「年齢の境界線」を収録。

さらに、TYPE-Dには小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲で、2026パ・リーグ公式コラボソングとなっている「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。

そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録される。

また、初回盤各形態の付属される映像ディスクには『新参者 2025』のライブ映像が収録されることが決定。

『新参者 2025』は、2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント『新参者』の第2弾。『新参者 2025』は2025年11月から東京・THEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。

乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、あらたな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスは必見だ。

あわせて『新参者』を過去に経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む『新参者』を語るコメンタリー映像も合わせて収録される。

表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は、先行配信とMVが公開されたばかり。なお乃木坂46は、5月19日～21日には東京・東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催、そして6月から全国8都市18公演の『真夏の全国ツアー 2026』を行う。

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/