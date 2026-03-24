2026年4月15日（水）から4月20日（月）まで、『丸井今井札幌本店』の大通館9階催事場で開催される『ハワイフェア2026』にて、『ノースマン』と『HONOLULU COFFEE』がコラボレーションした『ノースマン HONOLULU COFFEE』が数量限定で販売されます。

画像：北海道コンフェクトグループ株式会社

北海道を代表するロングセラー商品『ノースマン』と、世界中にファンを持つハワイ発のコーヒーブランド『HONOLULU COFFEE』が初のコラボレーション！ 限定商品『ノースマン HONOLULU COFFEE』が誕生します。

画像：北海道コンフェクトグループ株式会社

『ノースマン HONOLULU COFFEE』は、今回のコラボ商品のためだけにブレンドしたコーヒー豆を使用した特製のコーヒーあんを、しっとりとしたパイ生地で包み込んでおり、コーヒーの華やかな香りと、後味に残るほのかな苦味が特長です。

画像：北海道コンフェクトグループ株式会社

パッケージは、『HONOLULU COFFEE』のマスコット的存在『SueBrew』やハイビスカスのモチーフがあしらわれ、南国の空気感が表現されています。北海道とハワイ、それぞれの魅力を融合させた限定パッケージにも注目です。

詳細情報

ノースマン HONOLULU COFFEE

内容量：5個入

価格：1,400円

発売日：2026年4月15日（水）～20日（月） ※最終日は17時終了

販売場所：丸井今井札幌本店大通館 9階催事場「ハワイフェア2026」

※なくなり次第、販売終了

北海道Likers編集部のひとこと

あの『ノースマン』と『HONOLULU COFFEE』が限定コラボレーション！

この貴重なスイーツが販売されるのは、6日間だけ！

なくなり次第販売終了につき争奪戦になりそうな予感なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】ノースマン×HONOLULU COFFEEが限定コラボ！「ノースマン HONOLULU COFFEE」新登場！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。