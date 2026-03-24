「日経225ミニ」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限2万1060枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1060枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21060( 21060)
バークレイズ証券 11858( 11858)
SBI証券 14492( 6294)
ソシエテジェネラル証券 4549( 4549)
楽天証券 8670( 3214)
フィリップ証券 1317( 1317)
松井証券 1239( 1239)
インタラクティブ証券 1125( 1125)
マネックス証券 708( 708)
三菱UFJeスマート 1042( 458)
JPモルガン証券 328( 328)
日産証券 186( 186)
ドイツ証券 92( 92)
ゴールドマン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 273( 273)
フィリップ証券 245( 245)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
SBI証券 296( 110)
マネックス証券 82( 82)
楽天証券 123( 69)
ドイツ証券 66( 66)
JPモルガン証券 34( 34)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 52( 32)
インタラクティブ証券 19( 19)
日産証券 5( 5)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 432557( 432557)
ソシエテジェネラル証券 196084( 196084)
バークレイズ証券 105160( 105160)
SBI証券 184999( 80105)
楽天証券 103959( 55871)
松井証券 44836( 44836)
日産証券 27885( 27885)
三菱UFJeスマート 22594( 15672)
ビーオブエー証券 12674( 12674)
サスケハナ・ホンコン 12184( 12184)
マネックス証券 11491( 11491)
ゴールドマン証券 8619( 8615)
フィリップ証券 6889( 6889)
JPモルガン証券 6477( 6477)
インタラクティブ証券 6059( 6059)
モルガンMUFG証券 4076( 4006)
みずほ証券 3384( 3384)
BNPパリバ証券 1571( 1571)
東海東京証券 1533( 1533)
シティグループ証券 1283( 1283)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース