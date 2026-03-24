「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万4993枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4993枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14993( 14993)
ソシエテジェネラル証券 10432( 10432)
バークレイズ証券 7787( 7787)
SBI証券 7435( 2245)
インタラクティブ証券 1968( 1968)
楽天証券 3381( 1065)
松井証券 890( 890)
フィリップ証券 411( 411)
マネックス証券 400( 400)
三菱UFJeスマート 607( 273)
日産証券 191( 191)
ドイツ証券 150( 150)
JPモルガン証券 59( 59)
岩井コスモ証券 13( 13)
立花証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
三菱UFJ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 139( 139)
ソシエテジェネラル証券 110( 110)
日産証券 76( 76)
フィリップ証券 73( 73)
インタラクティブ証券 66( 66)
SBI証券 121( 53)
松井証券 25( 25)
マネックス証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 20( 12)
楽天証券 64( 12)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 235863( 235863)
ソシエテジェネラル証券 173279( 173279)
バークレイズ証券 84799( 84799)
SBI証券 95524( 32274)
松井証券 28351( 28351)
楽天証券 55447( 24097)
サスケハナ・ホンコン 16756( 16756)
日産証券 15432( 15432)
モルガンMUFG証券 14298( 14261)
ビーオブエー証券 11522( 11522)
三菱UFJeスマート 15595( 10137)
JPモルガン証券 8526( 8526)
ゴールドマン証券 7476( 7440)
マネックス証券 5894( 5894)
野村証券 4595( 4573)
BNPパリバ証券 4044( 4044)
みずほ証券 3350( 3313)
フィリップ証券 2791( 2791)
インタラクティブ証券 2483( 2483)
ドイツ証券 2228( 2228)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース