2026年3月30日（月）から、北海道小樽市に伝わる『オタモイ地蔵』をモチーフにした『オタモイ地蔵お守り』が販売されます。

民話に由来する存在として親しまれてきた『オタモイ地蔵』。地域の人々に長く大切にされてきた存在であり、優しく温かな祈りの象徴です。

画像：ソーシャルアクションネットワーク

『オタモイ地蔵お守り』は、一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む『海ノ民話のまちプロジェクト』と『オタモイ地蔵』とのコラボレーションとして、オタモイ地蔵尊奉賛会事務局と連携してつくられました。

画像：ソーシャルアクションネットワーク

かつて子宝や安産祈願などで多くの人々が訪れたオタモイの地に伝わる信仰をもとに制作されています。

詳細情報

オタモイ地蔵お守り

販売開始日：2026年3月30日（月）～

価格：500円

販売場所：オタモイ地蔵尊奉賛会（徳源寺、例大祭時など）

北海道Likers編集部のひとこと

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で実施されています。

『オタモイ地蔵お守り』は、多くの方が小樽市を訪れ、そして『オタモイ地蔵』にまつわる文化や物語に興味を持つきっかけになりそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道小樽市の海ノ民話アニメーション「オタモイ地蔵」アニメーションとコラボしたお守り登場 - PR TIMES

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