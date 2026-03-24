「TOPIX先物」手口情報（24日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万689枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万689枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20689( 20689)
ABNクリアリン証券 16323( 16323)
バークレイズ証券 13254( 13254)
ゴールドマン証券 4455( 4419)
モルガンMUFG証券 4164( 4164)
JPモルガン証券 4013( 4013)
ビーオブエー証券 3475( 3475)
UBS証券 1302( 1302)
SBI証券 1379( 1173)
サスケハナ・ホンコン 1128( 1128)
シティグループ証券 843( 813)
日産証券 694( 694)
BNPパリバ証券 480( 480)
ドイツ証券 386( 386)
インタラクティブ証券 281( 281)
野村証券 115( 115)
みずほ証券 95( 95)
三菱UFJeスマート 112( 86)
フィリップ証券 80( 80)
HSBC証券 69( 69)
SMBC日興証券 8( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース