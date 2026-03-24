「日経225先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万2523枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2523枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22523( 22034)
バークレイズ証券 11263( 11263)
ソシエテジェネラル証券 10657( 10657)
SBI証券 4360( 2672)
楽天証券 2585( 1681)
松井証券 1505( 1505)
モルガンMUFG証券 1594( 1496)
サスケハナ・ホンコン 1376( 1376)
JPモルガン証券 1560( 1242)
UBS証券 1192( 1110)
ビーオブエー証券 1190( 1093)
ゴールドマン証券 1096( 1060)
フィリップ証券 951( 951)
日産証券 941( 941)
ドイツ証券 925( 925)
インタラクティブ証券 883( 883)
三菱UFJeスマート 449( 343)
シティグループ証券 749( 253)
野村証券 308( 234)
マネックス証券 228( 228)
BNPパリバ証券 138( 0)
大和証券 82( 0)
SMBC日興証券 38( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
楽天証券 18( 18)
ドイツ証券 14( 14)
SBI証券 13( 13)
バークレイズ証券 8( 8)
日産証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース