SKE48井上瑠夏、成熟した魅力を解放 さまざまな姿で『BUBKA』に登場
アイドルグループ・SKE48の井上瑠夏が、31日発売の『BUBKA』5月号セブンネット版の表紙を飾っている。
【写真】大人の魅力を解放した井上瑠夏
「るーちゃん」の愛称で親しまれる井上が、1st写真集を経てさらに成熟した魅力を存分に披露。表紙カットにも採用されているミントグリーンの水着や、オレンジのチューブトップ水着など、さまざまな衣装に身を包み、大人へと成長した新たな一面を見せている。
インタビューでは、最新シングル「サンダルだぜ」の活動を振り返るとともに、地元・熊本での仕事や今後の目標について語っている。
また、SKE48のカップリングユニットのミュージックビデオの撮影密着特集も掲載。「SKE48 初恋の瞬間」の『君だけがターゲット』、「OneGem」の『もう知らん』のMV撮影に密着、撮り下ろし写真とメンバーインタビューを通して最新曲の制作の裏側や撮影エピソードを掘り下げている。
『BUBKA』5月号では、巻頭特集として日向坂46の現在地に迫るインタビュー企画を掲載。さらに、五期生・片山紗希の初ソログラビアも収録されている。そのほか誌面では、AKB48・向井地美音と私立恵比寿中学・安本彩花による対談企画をはじめ、#Mooove!の姫野ひなの、シャルロットの日比谷萌甘の水着グラビアなどが掲載される。
【写真】大人の魅力を解放した井上瑠夏
「るーちゃん」の愛称で親しまれる井上が、1st写真集を経てさらに成熟した魅力を存分に披露。表紙カットにも採用されているミントグリーンの水着や、オレンジのチューブトップ水着など、さまざまな衣装に身を包み、大人へと成長した新たな一面を見せている。
インタビューでは、最新シングル「サンダルだぜ」の活動を振り返るとともに、地元・熊本での仕事や今後の目標について語っている。
『BUBKA』5月号では、巻頭特集として日向坂46の現在地に迫るインタビュー企画を掲載。さらに、五期生・片山紗希の初ソログラビアも収録されている。そのほか誌面では、AKB48・向井地美音と私立恵比寿中学・安本彩花による対談企画をはじめ、#Mooove!の姫野ひなの、シャルロットの日比谷萌甘の水着グラビアなどが掲載される。