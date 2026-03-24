この記事をまとめると ■クルマの車名には創業者などの家族の名前にまつわるものが存在する ■ロータスやオペルといったメーカーに家族由来の命名が存在 ■フェラーリ・ディーノには息子への想いが込められている

車名に宿る家族の物語

クルマのネーミングに創始者の名前が使われることは、さほど珍しいことではありません。ダイムラーやフェラーリ、あるいはトヨタやホンダなどもはや挙げるまでもないかと。そんな車名のなかでもあえて創始者でなく、その家族にちなんだものは少しばかりレアな存在です。愛すべき妻や息子など、ネーミングの裏にあるストーリーも興味深いものがあるようです。

ロータス・エリーゼ

ロータスの車名には伝統的にEで始まる単語が選ばれてきました。たとえば、ヨーロッパ（Europa：元はギリシャ神話のエウロペ）やエリート（Elite：精鋭）、あるいはエスプリ（Esprit：精神／霊魂）など印象的な命名ばかり。すると、エリーゼ（1995）もそれらにならった車名ではあるものの、その意図はいささか違うようです。

当時、ロータス社のオーナーはブガッティEB110でもおなじみのロマノ・アルティオーリで、エリーゼ発表のタイミングでちょうど孫娘が生まれたとされています。この孫娘を「エリーザ」と名付けたことから、記念すべき新生ロータスの第1号車もエリーザにちなんでエリーゼ（Elise）にしたのだとか。ちなみに、ヨーロッパではエリーゼといえば、エリザベス、あるいはエリザベートの愛称に使われますが、アルティオーリの孫娘は愛称でなくエリーザが正式名。

なお、ロータス最後のガソリン車になりそうなエミーラ（Emira）もまた、古代アラビア語では司令官やリーダーと訳されることもありますが、本来は「お姫さま」だそうで、エリーゼに続く女性系のエレガントなネーミングといえるでしょう。

車名が歴史や感情を映し出す

オペル・アダム／カール

オペルは創業者の名前、アダム・オペルから名付けられた社名ですが、じつは自動車を作り始める前に没しています（1895）それゆえだからか、2012年にようやくアダムの名を冠したモデルが発表され、続く2015年にはアダムの長男と同じくカールと名付けたハッチバックモデルをリリース。

となると、5人の息子に恵まれたアダムですから、続く車名にはヴィルヘルム（次男）ハインリッヒ（3男）フリードリッヒ（4男：愛称はフリッツ）そして末っ子のルートヴィッヒと名付けてもよさそうなもの。不思議に思い、ドイツ人の知り合いに尋ねてみたところ、いずれの名前も「古臭いから車名にしても売れなさそう」とのこと。

つまり、日本でいえば与作、庄左エ門、藤兵衛みたいなニュアンスだそうで、とても若いユーザーには受け入れがたいネーミングということ。ちなみに、アダムとカールはいまでも名付けられるとのことですが「ありふれた名前」とのこと。人名にも流行り廃り、マーケティングが切り離せないということでしょう。

ディーノ206／246GT

エンツォ・フェラーリが早逝した息子、アルフレード・フェラーリを偲んで名付けたことはあまりにも有名なエピソード。ですが、アルフレードの愛称（本来はアルフレディーノで、イタリア語のニュアンスで「アルフレードちゃん」的なもの）となったディーノは、最初からクルマの名前となったわけではありません。

アルフレードはエンジニアの道を進み、父のフェラーリ入社後はエンジンの開発に腕を振るっていました。病に苦しみながらも図面を描いたのがF2レース用の2リッターV6エンジン。チーフエンジニアだったヴィットリオ・ヤーノが仕上げを担ったとされていますが、アルフレードの意欲作だったことをのちの史家が記しています。

このエンジンをミッドシップしたレーシングカー、206Sをル・マンにエントリーさせる際、「ディーノエンジンを積んだマシンだから、車名もディーノにしたらどうか」と誰かがいい出したことがきっかけとなり、市販車の206や246GTにもディーノと名付けられました。

しかしながら、ブランド統一という理由から後継モデルにあたる308GT4以降はディーノが使われなくなりました。エンツォがディーノの直筆サインを模したエンブレムを見つづけるのが辛かった、というのもひとつの理由かもしれません。