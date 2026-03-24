『超かぐや姫！』新たな特典発表！27日から“ウェルカムアナウンス”５週連続で実施
劇場公開中のNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の入場者特典第３弾「ちびかぐやがいっぱいシール」が、27日より配布されることが発表された。あわせて同日より、新たな劇場施策として本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける「ウェルカムアナウンス」の上映が決定した。
【画像】めっちゃ可愛い！新たに配布する『超かぐや姫！』入場者特典ステッカー
配布されるシールは、公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインとなっている。
アナウンス企画は5週連続、週替わりで実施を予定しており、1週目（3/27~4/2）はかぐやがアナウンスを担当する。２週目の担当は来週3月31日(火)に、以降毎週火曜18時に発表される。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
【画像】めっちゃ可愛い！新たに配布する『超かぐや姫！』入場者特典ステッカー
配布されるシールは、公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインとなっている。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
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