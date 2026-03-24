NHKは24日、人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（5月4日放送、後9・30〜）の新キャストを発表した。飯豊まりえ扮する漫画編集・泉京香が主人公となる同作。京香が担当する新人漫画家・西恩ミカを堀田真由、ミカの双子の兄・奏士を寛一郎、京香の彼氏・勘助を橋本淳が演じる。

荒木飛呂彦氏の大ヒット漫画「ジョジョの奇妙な冒険」から生まれたスピンオフ「岸辺露伴は動かない」。高橋一生が漫画家・岸辺露伴、飯豊まりえが泉京香を演じている。最新作「泉京香は黙らない」では、京香が露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。

▼西恩ミカ役・堀田真由

「これまで大切に紡がれてきた世界観の中で新しいキャラクターとして参加できたことは、とても特別な経験であり、幸せでした。今作は完全オリジナルですが、シリーズとして積み重ねてこられた温度を大切に守りながら、私なりの解釈で役に新たな命を吹き込ませていただきました。表現について悩んだときも多々ありましたが、監督をはじめとするスタッフの皆さまの作品への愛が背中を押してくださり、日々、西恩ミカというキャラクターを育てることができました。お芝居の掛け合いも、瞬間的に生まれる化学反応や爆発力があり、毎日が刺激的でとても楽しかったです。私が演じるミカは、どんな存在なのでしょうか？ぜひ楽しみにしていてくださいね！」

▼西恩奏士役・寛一郎

「多くの方に愛されてきた『岸辺露伴』シリーズに参加できたことをうれしく思います。今回の作品はオリジナルストーリーですが、原作者の荒木さんの“違和感を美に変える”スタイルが実写にも反映されていて、それは、監督のお二人を中心に、衣装、美術に至るまで、見事に具現化、実体化されてると感じました。このようなシュルレアリスムの要素が詰まった作品は日本には多くない気がしていて、同時に自分が演じた役も、今まで演じたことのないキャラクターでした。チャレンジングではありましたが、スタッフ、共演者、皆さんの素晴らしい熱量とこだわりを持って撮影をしていたので、僕自身は芝居に専念することができました。オリジナルでクセのある面白いキャラクターになっていると思うので、ぜひお楽しみに」

▼勘助役・橋本淳

「一視聴者として楽しんでいた『岸辺露伴』シリーズに出演する機会を頂き、これ以上ない喜びです。さらに今作は完全オリジナル作品。荒木飛呂彦先生が原案・脚本協力として参加され、監督集団「五月」のお二人が演出を務められています。私にとっては、盆と正月と G.W.が一度に訪れたような感覚でした。衣装合わせの段階から、各部署の皆様と共に一人の人物を形作っていく時間は、尊く刺激的なものでした。現場では、ただただ感じたままに、その瞬間を楽しみながら演じることができたと思います。泉京香という強烈なキャラクターの隣に並ぶ、これまたある意味で強烈な“勘助”という役を担わせていただけたことを幸せに思っています。あわよくば今後のシリーズにも、どこかの草むらからひょっこり登場できないものかと、密かに願っております。この思いが、どうか制作陣の皆様に届きますように」