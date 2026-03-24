ÃæÆü¡¢Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯
¡¡ÃæÆü¤Ï24Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ç¤Î¾å°ÌÉâ¾å¤ò´ü¤·¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËèÇ¯»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÆ£Åè¤Ï¡ÖÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£Á´°÷¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬·Ú¤á¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶¹¨¡¢¶â´Ý¤ò¤È¤â¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡ÖËÜ¿Í¤¿¤Á¤â´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¤Èº¸¤Ç¡¢¼ã¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£