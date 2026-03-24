「ストップ！ストップ」ニューヨーク旅客機衝突　管制官「失敗した」真意は　2人死亡40人以上重軽傷　日本人観光客にも影響

多くの人が利用するアメリカ・ニューヨークの空港で22日夜、旅客機と消防車両の衝突事故が発生。

現地当局はボイスレコーダーなどを回収し事故原因を調べています。

事故から一夜が明けても滑走路は閉鎖されたまま。

機体の前方を見ると大破しているのがわかり、衝突した車両は横転したままでした。

事故が起きたのは、ニューヨークのラガーディア空港。

衝突により旅客機の機長と副操縦士が死亡し、乗客ら40人以上が重軽傷を負いました。

事故の影響は日本人旅行客にも及んでいます。

「ニュースを見て（事故を）知って、それで『帰れない』と」と話す家族は、カナダのトロント経由で帰国する予定でしたが、翌日のフライトに振り替えられたということです。

日本人旅行客：

ツアーだから添乗員が手続きをしてくれて、いま振り替え便が確保できた。

事故はなぜ起きたのでしょうか。

衝突の瞬間を捉えた映像を見ると、着陸したばかりの旅客機が滑走路を直進し、その先では空港の消防車両が横切る形で同じ滑走路へ。

旅客機と消防車両はこのあと衝突しました。

現地では、当時の管制官が滑走路への進入を許可した消防車両に対し、停止を求める音声が公開されました。

管制官：

そこで停止してください。止まれ止まれ止まれ止まれ。消防車両止まれ！

この事故を巡っては、管制官が旅客機に着陸許可を出した一方で、別の航空機に対する緊急対応で移動していた消防車両に対しても、同じ滑走路への進入許可を出していたことが分かっています。

公開された音声記録には、管制官が別の旅客機とやり取りする中で「失敗した」と話す内容も含まれていました。

別の旅客機：

見ていてつらかったよ。

管制官：

ああ、その時にいたよ。スタッフに連絡をとろうとしていて、別の緊急事態に対応していた。失敗した。

別の旅客機：

いや、精いっぱいやったよ。

この「失敗した」発言が具体的にどの行動を指すのかは明らかになっていませんが、アメリカのNTSB（国家運輸安全委員会）はボイスレコーダーなどを回収し、事故原因の調査に当たっています。

現地当局は、事故発生当時の管制塔の人員体制などについても詳しく調べる方針です。