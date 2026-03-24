AIで所得格差の問題がさらに拡大する可能性があるとブラックロックのCEOが述べた/Aleksandra Zhilenkova/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）資産運用大手ブラックロックの最高経営責任者（CEO）、ラリー・フィンク氏は株主への年次書簡の中で、人工知能（AI）が所得格差の問題をさらに拡大させる可能性があると述べた。

この見解自体は特に目新しいものではないかもしれないが、フィンク氏が提案する解決策は従来とは異なる。23日に公開された書簡の中で同氏は、株式市場への参加拡大と社会保障制度の改革こそが、この富の格差を縮める鍵になると考えていると述べた。

ブラックロックが運用する顧客資産は14兆ドル（約2220兆円）を超える。フィンク氏は書簡の中で「AIによる経済への影響について語る際、議論のほとんどは雇用問題に集中する」と述べた。しかしたとえAIによって一部の仕事、特にホワイトカラーの入門レベルの仕事に対する需要が減少したとしても、労働市場には新たな機会が存在すると同氏は指摘した。

フィンク氏によれば近い将来、需要も給与も高くなる職種は熟練技能者、特にデータセンター、電力システム、送電網など、AIの物理的なインフラを構築する職種だという。

今月初め、ブラックロックは今後5年間での熟練技能者の育成拡大を目的とする1億ドルのイニシアチブを発表した。

より幅広い投資の必要性

フィンク氏はまた、AIが社会と経済にもたらす混乱を考えると、富の格差拡大を防ぐために、より多くの人々が株式投資にアクセスできるようにすることがこれまで以上に重要だと述べた。

「富の大部分は、労働によって収入の大部分を得る人々ではなく、資産を所有する人々に流れてきた」（フィンク氏）

「人々は自国の金融市場に投資したいと願うことが多いが、そのための手段がない」とフィンク氏は付け加える。その上で、労働者にとってより幅広い投資機会を提供することが重要になると主張した。

フィンク氏が支持するアイデアの一つは、既存の社会保障信託基金に取って代わるのではなく、並行して運用される多様な政府退職年金投資基金の設立案だ。初期投資額は約1兆5000億ドルとしている。

「これは社会保障を民営化したり、すべてを株式市場に投資したりすることを意味するものではない」「ある程度の分散投資を導入することを意味する」（フィンク氏）

フィンク氏はまた「社会保障制度の変更について議論されると、人々が不安になるのは理解できる」「社会保障は基本的な約束であり、人々は当然、それが守られるべきだと考えている。しかし現行制度の下では、何もしなければその約束が果たされない可能性が非常に高い」と指摘した。

ブラックロックは世界最大の投資会社であり、その資産の大部分は退職年金制度に投資されている。これらの資産は2025年だけで6980億ドル増加した。