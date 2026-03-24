今日24日(火)は甲府で全国のトップを切って満開が発表されました。来週にかけて開花や満開ラッシュとなりそうです。桜の開花が進む中、気になるお花見日和はいつになるのでしょうか。

雨で開花進む 満開ラッシュに?

先週から開花ラッシュが続き、今日24日(火)は甲府でソメイヨシノの満開が発表されました。明日25日(水)は広い範囲で雨や曇りとなるでしょう。満開を迎えたばかりの甲府もあいにくの天気となりそうです。26日(木)も東京や甲府、名古屋は曇りや雨が続きそうです。ただ、桜のつぼみにとっては恵の雨となり、さらに開花が進みそうです。京都や大阪など近畿から九州は晴れる所が多いでしょう。ここ数日で、さらに満開ラッシュとなりそうです。

29日(日)は各地でお花見日和に 週明けは東北南部や北陸などで開花か

27日(金)は広い範囲で晴れる見込みです。平日ですが、お花見を楽しむには最適の陽気となるでしょう。夜桜も楽しめる所が多くなりそうです。28日(土)は東京や甲府はあいにくの天気ですが、名古屋から福岡にかけては晴れてお花見日和となるでしょう。29日(日)は関東から九州の広い範囲でお花見を楽しめそうです。最高気温は各地で22℃から23℃くらいまで上がり、まるで初夏の陽気になるでしょう。日中は過ごしやすい陽気となり、桜を楽しむにはちょうど良いでしょう。風も比較的穏やかで、春らしい景色が広がりそうです。



週明け30日(月)から31日(火)は雨となる所が多く、お花見にはあいにくの天気でしょう。変わって福島など東北南部や北陸などでは桜の開花となるでしょう。