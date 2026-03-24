歌舞伎俳優の尾上左近が２４日、神奈川・鎌倉市内で墓参りを行い、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）での３代目尾上辰之助襲名を先祖に報告した。

曽祖父の２代目尾上松緑、祖父の初代尾上辰之助が眠る墓に手を合わせ「辰之助を襲名しますので、見守っていてほしいと、あいさつをしました」。その後、場所を移して襲名披露演目の「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」「鬼一法眼三略巻 菊畑（きいちほうげんさんりゃくのまき）」の抱負を語った。

祖父と父（尾上松緑）が名乗った「尾上辰之助」の名跡について「荒事、生世話物、舞踊で強い立役の名前という印象がある」。その上で「祖父と父が憧れですけど、ありがたいことに、これまでの辰之助が経験していない役を７代目尾上菊五郎のお兄さん、坂東玉三郎のお兄さんに教えていただいた。強い立役の名前という印象の中に自分の色を入れられたら」。立役だけでなく、女形もこなす「令和の辰之助」として力を発揮することを誓った。

立役、女形を「兼ねる役者」として、父（松緑）からは「立役と女形が５０％ずつじゃだめ」と言われたという。「両方を１００％で人生２回分、頑張らないといけない。そのつもりで修業していきたい」と気を引き締めた。