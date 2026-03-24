【高松宮記念】元ＪＲＡ女性騎手の前原玲奈助手ら梅田厩舎一丸でペアポルックスはＧ１へ　「ドンキとの経験も今に...」

◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２４日、栗東トレセン

ペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は追い切り前日のこの日は坂路で調整した。梅田調教師は「休み明け２走目で、今回の方がより走れる状態にある」と歯切れが良かった。前走のオーシャンＳでは、狭い内をさばいて抜けだし、待望の重賞勝ちを収めた。「全てうまくいったけど、力がないと抜けてこられない」と愛馬をたたえた。

攻め専から担当馬がいる持ち乗り助手になった前原玲奈・元騎手（旧姓・西原）が、３走前のスプリンターズＳの前からついている。ＪＲＡ６人目の女性騎手で、通算１７勝をマーク。引退後は梅田厩舎で助手となり、１５年の桜花賞馬レッツゴードンキの調教も担当した。

同助手は「騎手時代があるから今がある。ドンキとの経験も今に生きています」と笑顔を浮かべた。攻め専の時とは違い、手入れなどもすることで、１頭と向き合う時間がより長くなった。「この子がこんなにかわいいなんて思っていませんでした（笑）。持ち乗りは楽しいですね」と充実した日々を送っている。

指揮官は「玲奈ちゃんと馬のコミュニケーションが取れてきた。勉強しながらやってくれている」と人馬一体の頑張りを評価する。鞍上の岩田康騎手との息もぴったりで、「あのジョッキーが何かやってくれそうな予感があるから、馬をしっかりと仕上げたい」と力を込めた。チーム一丸で勝利をつかみに行く。（山下 優）