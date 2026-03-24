回転寿司チェーン「スシロー」に、フレッシュ苺が主役のスイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」が新登場。

苺好きにはたまらない、“追い苺”な「苺スイーツ」2種が期間限定でラインナップされます☆

スシロー「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え／苺と練乳のカタラーナ」

販売期間：2026年3月25日（水）〜

持ち帰り：不可

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエが開発したスイーツを販売しているスシローの「SUSHIRO Cafe」

年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを、ゲストへ届けています。

2026年3月25日からは、苺を使用した春らしいスイーツ2種が新たに登場。

新しく登場するのは、苺を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」です。

苺好きにはたまらない、“追い苺”をプラスした、苺が主役のスイーツ2種を紹介していきます☆

フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え

価格：300円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月19日（日）※販売予定総数34万食が完売次第終了

「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」は、苺づくしのスイーツ。

ココアオムレットと苺アイスの上に苺ソースをかけ、ハート型の焼き菓子とフレッシュ苺を添えています。

卵をたっぷり使用したココアオムレットはふわふわで、中の苺ホイップや果肉入りジャムと相性抜群です☆

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

苺と練乳のカタラーナ

価格：250円(税込)〜

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）※販売予定総数18万食が完売次第終了

スシロー人気NO.1スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」に、期間・数量限定で苺練乳味が登場。

苺の鮮やかな色と香りを活かすため、繊細な温度管理で焼き上げた「苺と練乳のカタラーナ」は、苺と練乳の甘酸っぱく濃厚な味わいを堪能できます。

また、注文が入ってから店内でひとつひとつ丁寧にキャラメリゼするので、パリッとした食感を楽しめるスイーツです☆

苺尽しのオムレットと人気スイーツの苺練乳味が、期間限定「苺スイーツ」として登場。

スシローにて2026年3月25日より販売される「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」の紹介でした☆

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※店舗によって価格が異なります

※写真はイメージです

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