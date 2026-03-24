女優の星野真里（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。実は20年以上の付き合いという人気芸人との笑顔のツーショットを投稿した。

「意図せずにダブルピースをしてしまうくらい『ハレテネ』お披露目の会 #ハレテネ #asknowas #柳原可奈子 さん #会いたくて」とつづり、お笑い芸人の柳原可奈子のブランドのお披露目会に足を運んだことを報告した。

「お知らせをいただき、会いたくて、会いに行ってきました」と柳原とのツーショットを公開。「朝バタバタしすぎて、出発が遅れて、ほんの少ししかいられなかったのですが、直接お祝いを伝えることができてよかったです」とつづった。

「初めてお会いしたのはおそらく20年以上も前 私がバラエティ番組に出始めた頃、ご一緒させていただきました あまりにも声の小さな私のことを、すぐに真似してくださいました そして収録後には『すみません』とわざわざ謝りに来てくれて いえいえ、逆にとてもありがたかったです」と意外な交流を明かした。

「あの頃と変わらず、陽のエネルギー全開のかなこさん あの頃に比べるとかなり明るくなった私」と星野。「少しずつ近づくことができているかしら さあ春休みの始まりです！！楽しく生きるぞー！！明日もハレテネ！！」と記した。

この投稿に柳原も反応。「真里さん 今日は来て下さりありがとうございました??長女の入学も祝ってくださり嬉しいです またお会いできるのを楽しみにしています」とコメントした。