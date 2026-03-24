藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は25、26日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局が指される。対局を前日に控えた24日、藤井が取材に応じた。

カド番を2度しのぎ、3勝3敗のタイに持ち込んで迎えた最終決戦。2日制のタイトル戦でフルセットは初めてとなる。これまでも重要な対局に勝ってきた藤井だが、「特段大一番に強いということはない。いつも通りのスタンスで、状況は意識せず局面に集中したい」と語った。

前局から中5日で迎えた今局。その後には29日から棋王戦第5局が行われ、4月からは防衛を目指す名人戦が始まる。タイトなスケジュールで大勝負が続くが、「日程が詰まっている感じはないし、体調も悪くない。1局1局集中して指したい」と力を込めた。

関西将棋会館でタイトル戦が指されるのは、女流以外では今回が初めて。会館内にはタイトル戦用の棋士の控室が設けられており、藤井は「今回初めて入った。関西将棋会館にもまだ知らないことがあるんだ、と思いました」と笑い、リラックスした様子を見せた。

1月から始まった王将戦も、今局が最後。藤井の王将5連覇か、永瀬が念願の王将初奪取か。最終局はあす25日午前9時から始まる。