「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）で3代目尾上辰之助を襲名する尾上左近（20）が24日、神奈川県内で、墓参と取材会を行った。

曽祖父の2代目尾上松緑さん、祖父の初代辰之助さんが眠る墓に手を合わせ、左近は「襲名をあらためて報告し、見守っていてほしいというごあいさつをしました」と話した。年末や節目、節目に墓参を欠かさないとしたが、「襲名のことが動き出し、左近も終わるので、（いつもの墓参とは）意識は変わっているのかもしれないです」とした。

取材会では「辰之助という名前は、うちにとって大事な名前ですし、若くて勢いのある華やかな名前だと思っているので、とにかく若く、勢いを持ってこの5月の襲名を無事に終えられるように頑張っていきたい」と語った。

立役、女形、古典、新作と、幅広く活躍している。左近は「祖父のように、辰之助という名前は強い立役の名前だと思いますが、僕はありがたいことに女形もさせていただいていますので、強い立役の名前の中に、自分の色を、3代目として入れたい」と話した。

子供のころから辰之助という名前を意識していたという。「漠然とあこがれがあって、早く辰之助になりたかった。ただ、いざこうやって、現実が迫ってくると、なかなかどうして楽しみとも言いづらい。今まで左近として積み上げたものが1度なくなるのではとか、考えてしまう」と心境を語った。

それでも、左近としてやり残したことがあるかと聞かれるとと「ないです。祖父が初めて名乗って、父も名乗りましたけど、左近という名前を一番長く名乗って、いろんな経験をさせていただいて、本当にいろんな先輩に愛された」と感謝を語った。

祖父、7代目尾上菊五郎をあこがれの存在とし、今後つとめたい役や演目が次々に飛び出した。

「祖父がやってきたものはすべてやりたい。7代目のおにいさんに見ていただきたい役もたくさんある」とし、「蘭平物狂」「坂崎出羽守」「暗闇の丑松」「名月八幡祭」の縮屋新助、「弁天娘女男白浪」の弁天小僧、「仮名手本忠臣蔵」の五段目、六段目の早野勘平などを挙げた。さらに「土蜘」「鑑獅子」など変化ものの舞踊が好きだとし、祖父が出演していた「オセロー」「リチャード三世」といったシェークスピア劇も「勉強したい」と意欲を見せた。

襲名狂言（演目）は、昼の部「寿曽我対面」で曽我五郎を、夜の部「鬼一法眼三略巻 菊畑」で奴虎蔵実は牛若丸をつとめる。いずれも劇中口上がある。