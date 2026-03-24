お散歩に行きたくないフレブルさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で77万2000回再生を突破し、「引きずられてるｗｗ」「ドラマの終焉みたいで最高」「あるあるですね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寒い日、ストーブの前から離れない犬→散歩に行こうとした結果…思わず笑う『拒否の仕方』】

ストーブの前から離れない犬

Instagramアカウント「ronroom2021」の投稿主さんは、『ロン』ちゃんというフレンチブルドッグと暮らしています。お散歩に行くのが大嫌いだという、インドア派なロンちゃん。今回は、ロンちゃんの「お散歩の連れ出し方」について紹介したそうです。

ロンちゃんは、家の中でストーブにあたりながらぬくぬくするのが好きなのだとか。そこで、お散歩の時間になると、有無を言わさずストーブの前で寛いでいるロンちゃんにリードを装着。そのまま引きずってお散歩に連れ出すのだとか…！後ろ向きになったまま無表情でズルズル引きずられるロンちゃんの姿に、思わず笑ってしまいます…！

引きずりながら強制出発！！

部屋から出される直前、少しだけ体をねじって抵抗するというロンちゃん。それでも、飼い主さんは気にせず部屋の外へ。そのまま扉を閉めて、強制的に外に連れ出すのだといいます。

ロンちゃんは、目的地に着くまでずっとやる気を出さないそうです。しかし、帰り道は、急に元気になってダッシュで家へ向かうのだとか！毎日お散歩に連れ出すのが大変だというロンちゃんですが、それだけ家の居心地がいいのでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「あーれ～具合が可愛すぎ」「表情が何とも言えないw」「行かないっていう強い意志を感じます」などさまざまなコメントが寄せられました。

地団駄を踏んで散歩拒否

どうしてもお散歩に行きたくないとき、ロンちゃんは玄関先で最後の抵抗をするそうです。それは、その場で小さなジャンプをするというかわいすぎるもの！体をくねらせながらピョンと飛び上がり、お散歩に行きたくないという意思表示をするのだといいます。

その姿は、まるで地団駄を踏んでいるよう…。仕上げは「バウ」と声を荒げて、固い意思をアピール。これだけ必死の抵抗をしていたら、それだけで運動不足が解消できるかもしれません…！

Instagramアカウント「ronroom2021」には、ロンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ronroom2021」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。