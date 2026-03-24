阪急バスは、定期券の購入がより簡単になるhanicaアプリの新機能を、4月1日から提供する。

hanicaアプリ上で必要な情報を入力し、発行した2次元バーコードを「hanica自動定期券発行機」に読み取らせることで、定期券の新規購入もしくは継続が可能になる。

対象の定期券は、通学定期券・スクールパスの新規購入・継続、通勤定期券の新規購入・継続。

通学定期券はこれまで、新規購入などには案内所・営業所に行き承認手続きを経る必要があった。これが、hanicaアプリ上で行えるようになる。学生証や通学証明書の画像のアップロードが必要で、承認手続きには即日～3営業日程度かかるという。なお、年度内での継続購入など承認手続きが不要な場合には、申請からすぐ2次元バーコードが発行されるという。

通勤定期券はすでに「hanica自動定期券発行機」上での新規購入・継続が可能だったが、区間や個人情報などを発行機で入力する必要があった。今後は、hanicaアプリ上で入力できるようになり、発行機に2次元バーコードを読み取らせることで入力の手間を省けるようになる。

hanicaアプリ上で出来ることは、情報の入力まで。ICカード「hanica」への定期券情報の書き込みや支払いは、従来通り「hanica自動定期券発行機」上で行う必要がある。

hanica自動定期券発行機の設置箇所