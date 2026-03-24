広島の佐々木泰内野手が２４日、新４番として新井監督４年目で初の開幕白星に導く活躍を誓った。２年目のドラフト１位は、２７日の開幕・中日戦（マツダ）の４番起用が確実。この日は広島護国神社で必勝祈願の後、マツダでの全体練習で汗を流した。「首脳陣の方からも、そういうポジションで期待をされていると受け取っている。しっかり応えられるようにやらなければいけない、という自覚はあります」と決意を示した。

２３歳３か月での開幕４番は、９４年の前田智徳（２２歳９か月）に次ぐ２番目の年少で、２年目は球団最速だ。

「前に３人いいバッターがそろっているので、必ずいい場面で回ってくる。そこで仕事ができればなと思っています」

オープン戦は１５試合で４番に座って打率２割９分５厘の好成績を残し、２２日の最終・ソフトバンク戦（マツダ）は１号を含む３安打３打点で締めくくった。開幕戦で対戦する中日・柳には、サポートメンバーとして参加した侍ジャパンの壮行試合で“プロ１号”を浴びせた。「いいイメージはできていますけど、がっつかないように。素直に自分のスイングができるように」。球団で１７年の新井監督以来となる開幕４番のオープニング弾も期待される。

新井監督は「あくまで４番目の打者として打点にこだわってやってくれたらいいと思う。“４番目”なので」と重圧に配慮した上で、「開幕から試合に出ながら成長していってほしい」と求める。１年目の昨季開幕は、右太もも裏の肉離れでリハビリ中だった。「１年目ぐらいの気持ちでフレッシュにいきたいなというのは思っているけど、去年の立場とは違う。全部（先輩に）付いていくだけというところではないと思う」。打線を引っ張り、チームに光をともしていく。