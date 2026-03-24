石橋貴明、センバツ敗戦の母校・帝京高校をねぎらう「夏に期待してます！魂！！！」
お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が24日、自身のXを更新。高校野球・春のセンバツ大会でこの日惜しくも敗れた母校・帝京高校についてつづった。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
19日の甲子園初戦で帝京高校がが沖縄尚学高校に勝利した際には、2ヶ月ぶりのX更新で、「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづり、母校を祝福した石橋。だがこの日は、古豪・中京大中京高校に惜しくも敗戦。石橋は詳細は記さなかったものの「夏に期待してます！魂！！！」と短い言葉で母校をねぎらった。
石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活動休止を発表していた。10月12日には、約9ヶ月ぶりにSNSを更新した。12月には、元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士が、石橋との2ショットを公開し、話題を呼んでいた。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
19日の甲子園初戦で帝京高校がが沖縄尚学高校に勝利した際には、2ヶ月ぶりのX更新で、「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづり、母校を祝福した石橋。だがこの日は、古豪・中京大中京高校に惜しくも敗戦。石橋は詳細は記さなかったものの「夏に期待してます！魂！！！」と短い言葉で母校をねぎらった。
石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活動休止を発表していた。10月12日には、約9ヶ月ぶりにSNSを更新した。12月には、元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士が、石橋との2ショットを公開し、話題を呼んでいた。