読売株価指数（読売３３３）は２４日、算出・公表を始めてから１年を迎えた。

同日の終値は前日比９５１円０８銭（２・１１％）高の４万５９７０円１６銭で、上昇は３営業日ぶり。３３３銘柄の９割超にあたる３０９銘柄が値上がりした。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は２４日、算出・公表を始めてから１年を迎えた。同日の終値は前日比９５１円０８銭（２・１１％）高の４万５９７０円１６銭で、上昇は３営業日ぶり。３３３銘柄の９割超にあたる３０９銘柄が値上がりした。

公表初日となる２０２５年３月２４日の終値は３万５５０７円７４銭で、この１年間の上昇率は２９％だった。高市政権による経済・財政政策への期待感、米国の高関税政策への懸念後退を追い風に、今年２月２６日には初めて５万円の節目を上回り、翌２７日には最高値の５万９４５円５９銭をつけた。

読売３３３は、国内の上場企業を対象に売買代金と株式時価総額で絞り込んだ３３３銘柄で構成する。構成銘柄の値動きをほぼ等しく反映する「等ウェート」と呼ぶ算出方法が特徴だ。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の浜田直之副社長は「いわば『市場全体の体温計』として、日本株の平均的な値動きを冷静に映してきた」と指摘する。

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２４日の東京株式市場は、東証プライム市場に上場する約１６００銘柄のうち９割超が上昇する全面高の展開となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７３６円７９銭（１・４３％）高の５万２２５２円２８銭だった。