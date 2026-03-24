3児の母・滝沢眞規子「巻かないキンパ的な」簡単焼肉弁当披露「センスが光る」「お弁当作りの参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】モデルの滝沢眞規子が3月24日、自身のInstagramを更新。手作りの焼肉弁当を公開し、注目が集まっている。
【写真】47歳3児の母モデル「簡単なのにおしゃれ」彩り豊かな“簡単焼き肉弁当”
滝沢は朝の挨拶とともに「今日は簡単に焼肉弁当です。巻かないキンパ的な感じです」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に野菜や卵、焼肉が彩りよくのった弁当を公開している。
また「昨日は転んで膝を擦りむいた上に携帯の画面にヒビも入りまして、最悪です」と明かし「春の毒抜きだと考えるようにします笑」とユーモアを交えて前向きに締めくくっている。
この投稿には「美味しそう」「簡単なのにおしゃれ」「真似したい」「彩りが綺麗」「センスが光る」「お弁当作りの参考になる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「簡単なのにおしゃれ」彩り豊かな“簡単焼き肉弁当”
◆滝沢眞規子、簡単焼肉弁当を披露
滝沢は朝の挨拶とともに「今日は簡単に焼肉弁当です。巻かないキンパ的な感じです」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に野菜や卵、焼肉が彩りよくのった弁当を公開している。
また「昨日は転んで膝を擦りむいた上に携帯の画面にヒビも入りまして、最悪です」と明かし「春の毒抜きだと考えるようにします笑」とユーモアを交えて前向きに締めくくっている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「簡単なのにおしゃれ」「真似したい」「彩りが綺麗」「センスが光る」「お弁当作りの参考になる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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