浜辺美波、ノースリワンピで色白素肌輝く 愛犬とのショットに悶絶の声「ビジュ最強すぎる」「可愛いが大渋滞」
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の浜辺美波が3月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開した。
【写真】25歳大河女優「透明感MAX」二の腕スラリのノースリ姿
浜辺は「2026年カレンダー本日発売です」と自身が撮影内容をセルフプロデュースしたカレンダー「浜辺美波カレンダー 2026.04-2027.03」が同日発売されたことを報告。「今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とコンセプトを説明している。
「愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」と愛犬の“ぽぷ”と“こぺ”に加えて犬2匹の名前も紹介し、犬たちとの写真やソロショットなどを複数枚投稿。ベッドで犬を抱っこする写真には、白のノースリーブワンピースを着用した姿が収められており、ほっそりとした二の腕や素肌が際立っている。「そしてみんなでずっと遊んでいて終始癒されました」「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっているといいなあと」とつづり、「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と撮影後の愛犬の様子を明かしている。
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「可愛いが大渋滞」「透明感MAX」「犬と代わりたい」「色白で眩しい」「癒やされまくり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳大河女優「透明感MAX」二の腕スラリのノースリ姿
◆浜辺美波、ほっそり二の腕輝くノースリワンピ姿披露
浜辺は「2026年カレンダー本日発売です」と自身が撮影内容をセルフプロデュースしたカレンダー「浜辺美波カレンダー 2026.04-2027.03」が同日発売されたことを報告。「今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とコンセプトを説明している。
◆浜辺美波の投稿に「ビジュ最強すぎる」と反響
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「可愛いが大渋滞」「透明感MAX」「犬と代わりたい」「色白で眩しい」「癒やされまくり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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