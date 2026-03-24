メ～テレ（名古屋テレビ）

食卓には朗報です。コメの価格が下がり、5kgを3000円台で買えるようになってきました。しかし、中東情勢の混乱で忍び寄る影が…。

愛知県弥富市の鍋八農産では、田植えを前にトラクターで土を耕す作業が進んでいます。

コメ作りの現場にも、中東情勢の影響が少しずつ出ています。

「ここにきて急に軽油の値段が高くなっている。今年の令和8年産に向けて燃料が一番高いのかな」（鍋八農産 八木輝治 代表）

1日に使う軽油の量は400～500リットル。田植えの時期には、より多くの燃料が必要になります。

さらに心配なのが…。

「燃料が高いということは、同じように肥料や資材の値段も上がる。どうしても必要でゼロにはできないので、コメはいくらになるのだろうという心配はある」（八木代表）

大量の在庫に悩む卸売業者

一方、岐阜市にあるコメ卸売業者「ギフライス」は、コメの高値が続いて消費者に敬遠されたことなどから、大量の在庫に頭を悩ませています。

「うち全体だと約6万俵(3600トン)弱の在庫を持っているが、全体にすると億単位の損失が出る。すべてその損失で売ってしまうと、うちも大赤字になりますので、ある程度銘柄を絞って、この銘柄を損しようとか…」（ギフライス 恩田喜弘 社長）

3月決算を控え、一部の在庫を赤字覚悟で販売しています。

そうした中、追い打ちとなっているのが中東情勢の悪化です。

「外気温が上がってくるとエアコンを入れて冷やさないといけない。今後、電気代や物流費の燃料代、袋代が石油関連で上がってくる」（恩田社長）

コメの袋のサイズに変化

袋のサイズの変化も影響しそうだといいます。

「令和の米騒動前は10kgがメインだった。あまりにも10kgが高くなったので、5kgや2kgがよく出るようになった。米袋代はかなり影響が出てくる」（恩田社長）

ただ、コストが上がっても販売価格に反映しづらいといいます。

「消費者の方が買っていただかないとコメも減りませんし、中東情勢で製造コストがどんどん上がってくる中で、損してでも米価を下げていかなきゃいけない。かなり今後の経営に影響が出てくると思います」（恩田社長）