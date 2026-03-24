【1位〜6位】3月25日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡牛座 総合運：★★★★★

最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。



恋愛運

出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。



金運

グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。



ラッキーアイテム：お箸



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。金運グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。ラッキーアイテム：お箸ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】天秤座 総合運：★★★★☆

ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】双子座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、周りの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。



恋愛運

追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。



金運

今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。



ラッキーアイテム：ナチュラルフード



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】水瓶座 総合運：★★★★☆

いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク